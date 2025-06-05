Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 05.06.2025 18:53

Trump ve Şi'den tırmanan tarife gerilimi sonrası ilk görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Lideri Şi Çinping yaklaşık bir buçuk saat süren bir toplantı yaptı. Görüşme sonrası iki liderden de olumlu mesajlar geldi. İki ülkenin ekonomiyle ilgili bakanlarının önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi kararı alındı.

Trump ve Şi'den tırmanan tarife gerilimi sonrası ilk görüşme
[Fotograf: Reuters]

Donald Trump'ın ocak ayında başkan olmasının ardın ticaret ve tarife savaşları kızışmış durumda. Bir çok ülkeye farklı şekillerde tarife uygulayan Trump bu konuda en sert adımları Çin'e karşı attı.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini nisan ayında yüzde 145'e kadar çıkarttı, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirdi.

Geçtiğimiz günlerde iki ülke 90 günlük bir anlaşmaya varsa da piyasalardaki belirsizlik hiç bitmedi. 

ABD-Çin arasında ticaret buzları çözülüyor mu?
ABD-Çin arasında ticaret buzları çözülüyor mu?

İşte bu kritik süreçte önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Lideri Şi Çinping yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası olumlu mesajlar verdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya paylaşımında görüşme neredeyse tamamen ticaret  üzerine odaklandı ve her iki ülke için de çok olumlu bir şekilde sonuçlandı dedi. 

Trump Hazine Bakanı Bessent öncülüğünde bir ekibin Çin’li yetkililerle bir araya geleceğini belirtti. Donald Trump artık nadir toprak ürünlerinin karmaşıklığına ilişkin herhangi bir soru işareti kalmamalıdır ifadesini kullandı.

Trump, Çin Lideri'nin kendisini ülkesine davet ettiğini ve bir ziyaret planlanabileceği mesajını da verdi.

Çin'den iş birliği mesajı

Çin tarafından da olumlu mesajlar geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, iki taraf için tek doğru seçeneğin diyalog ve işbirliği olduğunu vurguladı, kurulan ticari istişare mekanizması iyi kullanılmalı dedi. 

Cinping, ABD'nin Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini vurguladı. 

ETİKETLER
ABD ABD Ekonomisi ABD-Çin İlişkileri Çin
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 70 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:25
Kayseri'de KKKA tedavisi gören kişi öldü
19:24
SEDDK, karayolu yolcu taşımacılığında zorunlu koltuk sigortası teminatını artırdı
19:20
Türkiye, Avrupa'da bilişim alanlarında en çok mezun veren 3. ülke oldu
19:15
Kapadokya'yı, yılın ilk 5 ayında 1,6 milyon turist ziyaret etti
19:12
"Yolu uzattın" dedi, taksiciyi darp etti
18:39
Düzensiz göçle mücadele Kurban Bayramı'nda da kesintisiz sürecek
Emniyet ve jandarmadan bayram öncesi trafiğe havadan denetim
Emniyet ve jandarmadan bayram öncesi trafiğe havadan denetim
FOTO FOKUS
Atıkların zararlarına "Farkında mısın?" kampanyasıyla dikkat çekiliyor
Atıkların zararlarına "Farkında mısın?" kampanyasıyla dikkat çekiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ