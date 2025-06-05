Trump ve Şi'den tırmanan tarife gerilimi sonrası ilk görüşme

Donald Trump'ın ocak ayında başkan olmasının ardın ticaret ve tarife savaşları kızışmış durumda. Bir çok ülkeye farklı şekillerde tarife uygulayan Trump bu konuda en sert adımları Çin'e karşı attı.

ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini nisan ayında yüzde 145'e kadar çıkarttı, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirdi.

Geçtiğimiz günlerde iki ülke 90 günlük bir anlaşmaya varsa da piyasalardaki belirsizlik hiç bitmedi.

İşte bu kritik süreçte önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Lideri Şi Çinping yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası olumlu mesajlar verdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya paylaşımında görüşme neredeyse tamamen ticaret üzerine odaklandı ve her iki ülke için de çok olumlu bir şekilde sonuçlandı dedi.

Trump Hazine Bakanı Bessent öncülüğünde bir ekibin Çin’li yetkililerle bir araya geleceğini belirtti. Donald Trump artık nadir toprak ürünlerinin karmaşıklığına ilişkin herhangi bir soru işareti kalmamalıdır ifadesini kullandı.

Trump, Çin Lideri'nin kendisini ülkesine davet ettiğini ve bir ziyaret planlanabileceği mesajını da verdi.

Çin'den iş birliği mesajı

Çin tarafından da olumlu mesajlar geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Çinping, iki taraf için tek doğru seçeneğin diyalog ve işbirliği olduğunu vurguladı, kurulan ticari istişare mekanizması iyi kullanılmalı dedi.

Cinping, ABD'nin Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini vurguladı.