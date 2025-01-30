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Dünya
AA 30.01.2025 18:22

Esir takasının üçüncü turunda 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu

Hamas ve İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesine ulaştı. Filistinli esirler Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Hastanesi’nde yakınlarına kavuştu.

Esir takasının üçüncü turunda 110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu
[Fotograf: AA]

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 30'u çocuk, 32'si müebbet hapis ve 48'i ağır hapis cezasına çarptırılmış 110 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 110 Filistinli esirden 66'sı Ramallah'a, 20'si Gazze'ye geçti.

Filistinli 66 esir Ramallah'ta sevdiklerine kavuştu

Filistinli 66 esiri taşıyan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrıldıktan sonra Beytunya beldesinden ilerleyerek Ramallah'taki Tervihi Meydanı'na ulaştı.

Burada binlerce Filistinlinin büyük bir coşkuyla havai fişekler ve tekbirler eşliğinde karşıladığı konvoy, kalabalık sebebiyle meydana ulaşmakta zorluk yaşadı.

Otobüslerden inen Filistinli esirler, soydaşlarının omuzlarında taşındı. Ramallah'ta belediyeye ait bir tesiste sağlık kontrolleri yapılan Filistinli esirlerin büyük çoğunluğunun zayıfladığı ve bazılarının da yürümekte zorlandığı dikkati çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından omuzlarda tekbirle binadan dışarıya çıkan esirler, buradan aileleriyle birlikte ayrılmaya başladı.

Filistinli 20 esir Gazze'ye ulaştı

Serbest bırakılan Filistinli esirlerden 20'si Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Gazze Şeridi'ne ulaşan Filistinli esirlerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Avrupa Gazze Hastanesi'ne nakledildiği aktarıldı.

Esir takasının ilk 2 turunda 290 Filistinli ve 7 İsrailli esir serbest kalmıştı

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk 2 turunda toplam 290 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 7 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.

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