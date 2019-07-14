Burası İdlib şehir merkezi...

Sokaklar boş...

Binalar harap olmuş...

Yolda yürümeye korkan sivillerin yüzünde de endişe var.

Rejim güçlerinin saldırıları yüzünden binlerce sivil çareyi İdlib'e sığınmakta buldu. İdlib nüfusu 2 milyona dayandı.

Suriye'de rejim güçleri İdlib şehir merkezine saldırdı. Bir hafta öncesine kadar kalabalık olan sokaklar boş, siviller korku içinde. @trthaber muhabiri Damla Erikan İdlib’den izlenimlerini aktardı. pic.twitter.com/RD4zY2iQjA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Temmuz 2019

Rejim uçakları şehir merkezine geçen hafta saldırı düzenledi. Bombalar sivillerin evlerine isabet etti. Saldırılarda şehir merkezinde 4 kişi hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

İdlib'te 2 milyon sivil geçim sıkıntısı ve işsizlikle mücadele ediyor. Her yeni güne de bombardıman endişesiyle uyanıyor. Siviller sokağa çıkmaya korkuyor...

Çocuklar enkazların içinde yaşananlardan habersiz, oynuyor.

İdlibliler yapılan her türlü zulum ve saldırıya rağmen ülkelerini terk etmemek için direniyor.

600'den fazla sivil yaşamını yitirdi

Rejim uçakları, sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor.

Son dönemde saldırıların şiddetini artıran Esed rejimi Türkiye sınır hattına yakın köyleri de vurmaya başladı.

Nisan ayından bu yana çoğu çocuk 600'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Muhabir: Damla Erikan

Kameraman: Fatih Şenel