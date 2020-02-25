Haber Giriş: Kaynak: AA
Esed rejiminden İdlib'deki okullara misket bombalı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'de Esed rejimi güçlerinin İdlib kent merkezindeki okullara misket bombalı saldırısında 4 sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçler, İdlib kent merkezine karadan saldırılar düzenledi.
Saldırılarda 4 okul da bombaların hedefi oldu.
Ölenlerden ikisi öğretmen biri öğrenci
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 2'si öğretmen, 1'i öğrenci 4 sivil öldü.
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da gün içinde İdlib kent merkezini bombaladı.
Esed rejimi ve Rusya'nın söz konusu saldırılarında toplam 12 sivil yaralandı.
Etiketler: misket bombası idlib Esed RejimiSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:54
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