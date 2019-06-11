Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, önceki gece Suriye'nin batısında rejimin kalesi konumundaki Lazkiye il merkezinde toplanan bir grup sivil, elektriklerin kesik olmasından istifade ederek rejimi protesto etti.

Grup, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) lehine sloganlar da attı.

Esed ailesinin memleketi olan Lazkiye, Nisan 2013'ten sonra ilk defa protestolara sahne oldu.

Lazkiye, halk ayaklanmasının ilk günlerinde protestolara sahne olmuş ancak ordu güç kullanarak gösterileri bastırmıştı.

Protestonun, halk ayaklanmasının sembol isimlerinden eski milli futbolcu ve müzisyen Abdülbaset el Sarut'un cumartesi günü rejim güçleriyle çıkan çatışmalarda hayatını kaybetmesinden sonra düzenlenmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA