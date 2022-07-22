Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ESA astronotu ve Rus kozmonot uzay yürüyüşüne çıktı
Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) bir astronot ve bir Rus kozmonot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki robotik bir kol üzerinde çalışmak için uzay yürüyüşüne çıktı.
ESA'dan Uçuş Mühendisi Samantha Cristoforetti, Poisk modülünden yeni robotik kolun bulunduğu yere altı buçuk saatlik yolculuk için Komutan Oleg Artemyev'e katıldı.
Bugünün uzay yürüyüşü, platformları ve iş istasyonu adaptör donanımını kurma çalışmalarını içerecek.
Uzay yürüyüşçüleri ayrıca kolun dış panelini yeniden konumlandıracak, koruyucu bir pencereyi değiştirecek ve teleskopik bir bomu uzatacak.
Robotik kol, yükleri, ekipmanları ve hatta uzay yürüyüşçülerini taşımak için kullanılacak.
Etiketler: Rusya Uzay Çalışmaları
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