ESA'dan Uçuş Mühendisi Samantha Cristoforetti, Poisk modülünden yeni robotik kolun bulunduğu yere altı buçuk saatlik yolculuk için Komutan Oleg Artemyev'e katıldı.

Bugünün uzay yürüyüşü, platformları ve iş istasyonu adaptör donanımını kurma çalışmalarını içerecek.

Uzay yürüyüşçüleri ayrıca kolun dış panelini yeniden konumlandıracak, koruyucu bir pencereyi değiştirecek ve teleskopik bir bomu uzatacak.

Robotik kol, yükleri, ekipmanları ve hatta uzay yürüyüşçülerini taşımak için kullanılacak.