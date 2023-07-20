Açık 29.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.07.2023 19:19

Ersin Tatar: KKTC Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi konumundadır" dedi.

Ersin Tatar: KKTC Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Lefkoşa'da düzenlenen KKTC'nin "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni"nde hitap etti.

Bulundukları bölgede kritik gelişmeler yaşandığını ve Doğu Akdeniz'deki jeopolitik durumun hidrokarbon kaynakları üzerinde büyük bir mücadeleye dönüştüğünü kaydeden Tatar, "Doğu Akdeniz'de Türk egemenliğinin dayanak noktası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni devre dışı bırakıp, anavatan Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den uzaklaştırmak ve çeşitli aktörler ile küresel güçlerin Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurma çalışmaları, gerginliğe neden olmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın

Tatar, gerginliğin ana nedenlerinden birinin "Rum-Yunan ikilisinin olumsuz tutumlarıyla silahlanma faaliyetlerine devam etmesi" olduğunu belirterek, tüm bunlara karşı KKTC ve Türkiye'nin hak ve menfaatleriyle stratejik çıkarlarını korumak ve Mavi Vatan'ı savunabilmek için her türlü mücadeleye devam edildiğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Türk devletlerinin vazgeçilmez bir kalesi konumundadır." dedi.

Ersin Tatar'dan "KKTC'ye yapılan seyahat haksızlıklarına son verilmesi" çağrısı
Ersin Tatar'dan "KKTC'ye yapılan seyahat haksızlıklarına son verilmesi" çağrısı

ETİKETLER
Ersin Tatar KKTC Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Fed uzun süredir beklenen ödeme sistemi FedNow'u kullanıma sundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:41
Batman'da etçil çekirgeye rastlandı
20:35
Bu yılın ilk yarısındaki afetler tüm zamanların en yüksek 5'inci ekonomik kaybı
20:26
Alevlerin ortasında kalan kaplumbağanın imdadına itfaiye yetişti
20:27
AB Türkiye ile 'daha güçlü' ilişki istiyor
20:16
Şıncou-16 taykonotları ilk uzay yürüyüşlerini tamamladı
20:11
YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler belli oldu
Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki "efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarını anlattı
Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki "efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarını anlattı
FOTO FOKUS
Kıbrıs gazisi Abdulkadir Kurt verdiği mücadeleyi unutamıyor
Kıbrıs gazisi Abdulkadir Kurt verdiği mücadeleyi unutamıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ