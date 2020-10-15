Terter'in Mamırlı köyünden olan Refika Emirova, tedavi gördüğü hastanede vefat ettikten sonra yakınları onu kent mezarlığına defnetmek istedi.

Emirova'nın yakınları, defin işlemleri sırasında, Ermenistan tarafından ağır topçu saldırılarına maruz kaldı.

Olay yerinde annesini defneden 56 yaşındaki İskender Emirov, damadı Perviz Orucov ile yakın akrabaları Vasıf Rüsemov ve Şakir Zamanov, hayatını kaybetti.

Emirov ve Orucov, Terter'in Mamırlı köyünde kılınan cenaze namazanın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında kadınlar, sevdiklerini feryat ve haykırışlarla son yolcuğuna uğurladı.

"Saldırı nedeniyle gece defnettik"

Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarından Müşrek Hasanov, "İskender, annesini defnetmek için mezarlığa gitmişti. Maalesef defin işlemleri sırasında saldırı meydana geldi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu vardı" ifadelerini kullandı.

Hasanov, saldırı sırasında yaklaşık 15 kişinin mezarlıkta olduğunu belirterek, "Maalesef damadım Perviz de olay yerinde hayatını kaybetti. Onun da ikiz çocukları vardı" dedi.

Mezarlığa ikinci saldırı yapılması ihtimalinin önüne geçmek için tedbir aldıklarını söyleyen Hasanov, "Normalde gündüz cenazelerimizi defnediyoruz ancak olası bir saldırı ihtimaline karşı gece defnetme kararı aldık" diye konuştu.

Olay

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.