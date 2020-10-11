Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi.

Gence'ye zun menzilli füze ile düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil de yaralandı.

Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı füze saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/vpSS3g8Cx8 pic.twitter.com/fV1fsVbaGI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2020

Saldırıda 30'dan fazla ev ile 50'den fazla işyeri de hasar gördü. Ekipler, bina enkazlarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Ermenistan ordusu ateşkesin ilk saatlerinde de, Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi.

[Fotoğraf: İHA]

Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'i hedef aldı.

Ermeni güçleri, Terter şehrini top atışına tuttu. Ağdam'a bağlı Çemenli ve Zengişalı köyleri vuruldu.

38 Ermenistan askeri öldürüldü

Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı gecikmedi. Ermenistan ordusu çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybetti ve geri çekilmek zorunda kaldı. 38 Ermenistan askeri öldürüldü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonu imha edildi.

Etkisiz hale getirilenler arasında Hocalı soykırımında bulunan ve ASALA terör örgütü üyesi Aleksandr Arutyunyan da var.

[Fotoğraf: İHA]

Ağır kayıplar vererek geri çekildiler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan saldırı teşebbüsüne dikkat çekti.

Ermenistan'ın Cebrail ve Hadrut'ta ağır kayıplar vererek geri çekildiklerini söyledi.

Hacıyev ayrıca, Ermenistan'a insani yardım adı altında roket sistemleri taşındığını belirtti.