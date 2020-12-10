Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan'da Paşinyan karşıtları, hükümet binasına girmeye çalıştı
[Fotoğraf: Reuters]
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da hezimete uğramasının ardından Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular, hükümet binasına girmeye çalıştı.
Polis ile protestocular arasında arbede yaşandı, 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı.
Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri, Paşinyan'ı 8 Aralık'a kadar istifa etmeye çağırmıştı.
Aksi takdirde ülkede 'sivil itaatsizlik' eylemlerinin başlayacağı duyurulmuştu.
[Fotoğraf: Reuters]
Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.
Etiketler: Dağlık Karabağ Ermenistan
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