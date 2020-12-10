Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bir günde 3 bin 374 kişi koronavirüsten öldü
ABD'de COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 374 artarak 296 bin 885'e ulaştı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı, son bir günde 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752'ye ulaştı.
Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 233 bini geçerken, toplam test sayısı 213 milyon 172 bini aştı.
California eyaleti 1 milyon 454 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu 1 milyon 396 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 83 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs Son Dakika
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