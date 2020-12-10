Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı, son bir günde 238 bin 332 artışla 15 milyon 833 bin 752'ye ulaştı.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 233 bini geçerken, toplam test sayısı 213 milyon 172 bini aştı.

California eyaleti 1 milyon 454 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu 1 milyon 396 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 83 binden fazla vakayla Florida izliyor.