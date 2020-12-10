Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Mekke sokaklarını çekirgeler işgal etti
Mekke'de görülen milyonlarca çekirgenin Mescid-i Haram ve çevresine ulaşmasından endişe ediliyor.
Çekirgelerin yoğunluğundan gökyüzü adeta siyaha boyandı.
Şehirde geçen sene de hamam böceği ve çekirge istilası yaşanmıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan
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