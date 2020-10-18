Hacıyev, Twitter hesabından, "Ermenistan ordusu, ateşkesi alenen ihlal ederek savaş uçaklarını Azerbaycan ordusunun mevzilerini bombalamak için kullandı. Ermenistan tarafına nasıl güvenebiliriz?" mesajını paylaştı.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın üzerinde anlaştığı insani amaçlı geçici ateşkes, bugün yerel saatle 00.00'da yürürlüğe girmişti.