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Fuzuli'de ele geçirilen askeri araç ve silahların görüntüleri yayımlandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli istikametinde Ermenistan ordusundan ele geçirilen askeri araçlar ile silahların görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fuzuli'deki Ermeni kuvvetlerin silah ve teçhizatlarını bırakarak kaçtığı vurgulandı.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephe hattında üstün pozisyonda olduğu ifade edildi.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 12:09
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