Karabağ'da ateşkes hayata geçemedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri defalarca hedef almasının ardından Bakü karşılık verdi. Ermeni güçlerinin ağır zayiat verdiği harekatta Rusya diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ateşkes kontrol mekanizmalarının hayata geçirilmesinin doğru olacağını öne sürdü.

Lavrov, Karabağ temas hattının Rus gözlemciler tarafından denetlenmesi gerektiğini ancak bunun Bakü ve Erivan'ın kararına bağlı olduğunu savundu.

Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesinden rahatsız

Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden duydukları rahatsızlığı da dile getiren Lavrov, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in defalarca söylediği, Türkiye'nin rolünün değişmesi gerektiği sözünü onaylamıyoruz" dedi; Rusya'nın Karabağ nedeniyle Türkiye politikalarında değişiklik yapacağını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştü. Şoygu, taraflardan ateşkes metnine tam olarak uymalarını istedi.

Paşinyan, halkına seslendi

Ağır kayıplarının ardından telaşlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise halkına seslendi; çatışma bölgesindeki durumu "çok zorlu" olarak nitelendirdi.

Paşinyan, Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'ı kurtarmasından duyduğu endişeyi ifade etti.