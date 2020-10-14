Paris'te Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskı son haftalarda iyice arttı.

Fransız polisi, sivil toplum kuruluşu Baraka City'ye baskın düzenledi.

Baraka City'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, kurucusu Idriss Sihamedi'nin evi de basıldı.

Sihamedi, çocuklarının gözleri önünde gözaltına alındı.

Polisin, Sihamedi'nin eşine de kelepçe taktığı ve çocukların da ellerini kaldırmalarını istediği belirtildi.

Fransız yetkililer, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, İdriss Sihamedi'yi terörü desteklemekle suçlamıştı.

Baraka City, daha önce terör suçlamasından aklanmıştı.