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Yavru pumalarla karşılaşan adam anne puma tarafından takip edildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde doğa yürüyüşüne çıkan adam önce yavru pumalar ile karşılaştı, ardından anneleri tarafından dakikalarca takip edildi. Adam, o korku dolu anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.
Doğa yürüyüşüne çıkan adam, pumanın takibine takıldı. Puma, dakikalarca adamın peşinden ayrılmadı.
Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde gerçekleşti.
Tek başına doğa yürüyüşüne çıkan bir adam, ormanda puma yavruları ile karşılaştı.
Yavru pumaların annesi, tehdit olarak algıladığı adamın peşine düştü. Dakikalarca takip etti.
Telefonuna sarılan adam, korku dolu o anları saniye saniye kaydetti.
Adamın pumayı korkutma çabaları 6 dakika sonunda işe yaradı. Puma, bir anda hızla kaçmaya başladı.
Geriye, adamın ömrü boyunca unutamayacağı bu korku dolu anların görüntüsü kaldı.
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