Paşinyan, Ermenistan'ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, ülkede haziranda yapılacak erken parlamento seçimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım." dedi.

Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söyledi.

Ermenistan başbakanı, muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüşmüştü. İlgili görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun erken seçim olduğu kararlaştırılmıştı.

Darbe girişimi yaşanmıştı

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Başbakan Paşinyan, darbe girişimi olarak nitelediği olayın ardından, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan bu kararı kabul etmemişti.

Bu gelişmelerle, ülkede siyasi gerilim had safhaya ulaştı.