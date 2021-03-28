Süper Ay adı verilen gök olayı, Ay’ın yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve Ay, dolunay evresindeyken oluşuyor.



Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak bir şekilde görünüyor.

Salı sabahına kadar görülecek



Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'ın salı günü sabahına kadar görüneceğini duyurdu.



2021 yılı içerisinde 3 kez daha Süper Ay olayının yaşanması bekleniyor.