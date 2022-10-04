Ermenistan askerleri ateşkesi ihlal etti.

Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait askerler, Kelbecer ve Tovuz yönündedi Azerbaycan mevzileine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı:

"3 Ekim akşam saatlerinden 4 Ekim sabah saatlerine kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Kelbecer illinin Zivel, Zeylik ve İstisu; Tovuz ilinin ise Ağdam ve Garalar yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusu mevzileri yoğun ateş altına alındı."

"Tüm soumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine ait"

Azerbaycan ordusunun misilleme ateşi açtığı açıklamada yer aldı.

Ayrıca açıklamada, "Durumun kasıtlı olarak tırmanmasının tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine ait olduğunu size bildiririz." denildi.