Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 08:42Son Güncelleme: Kaynak: The Independent
İngiliz fırkateyni Kuzey Akım boru hatlarının korunması için görevde
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynin Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına ait altyapının korunması için görev yaptığı açıklandı.
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynin, Kuzey Denizi'nde Norveç Donanması ile birlikte Kuzey Akım doğal gaz hattı yakınlarında faaliyette olduğu bilgisi yer aldı.
İlgili açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, Müşterek Sefer Kuvvetleri'ndeki mevkidaşlarıyla boru hatlarına yönelik saldırıya dair görüştüğü de duyuruldu.
Müşterek Sefer Kuvvetleri'nin sivil altyapıya yönelik saldırıları kınadığına dikkat çekildi.
Etiketler: İngiltere
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