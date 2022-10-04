İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynin, Kuzey Denizi'nde Norveç Donanması ile birlikte Kuzey Akım doğal gaz hattı yakınlarında faaliyette olduğu bilgisi yer aldı.

İlgili açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, Müşterek Sefer Kuvvetleri'ndeki mevkidaşlarıyla boru hatlarına yönelik saldırıya dair görüştüğü de duyuruldu.

Müşterek Sefer Kuvvetleri'nin sivil altyapıya yönelik saldırıları kınadığına dikkat çekildi.