Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 08:08Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nvidia Rusya'dan tamamen çekiliyor
ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Nvidia'dan yapılan açıklamada, daha önce, şirketin Rusya'ya yönelik sevkiyatları askıya aldıktan sonra çalışanların ve çalışan ailelerinin desteklenmesi adına ofisi açık bıraktığına dikkat çekildi. Ancak son gelişmelerle birlikte, burada etkin bir çalışmanın yürütülemediği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, personelin diğer ülkelerde çalışmaya devam edebileceği vurgulandı.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte birçok ülke, Rusya'ya yönelik yaptırım uygulama kararı almıştı.
Etiketler: Rusya
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