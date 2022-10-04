Kraliçe İkinci Margrethe, monarşinin "zamana uygun" olmasını istediğini, kararının uzun zaman önce alındığını ve kurumun geleceğe daha dayanıklı olacağını söyledi.

Ailesinin tepkisi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen kraliçe, "Çocuklarım, gelinlerim ve torunlarım benim en büyük sevincim ve gururum olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Umarım artık bir aile olarak bu durumu aşarak yolumuzu bulma huzurunu bulabiliriz" dedi.

Kraliçe Margrethe'nin küçük oğlu Prens Joachim, “Çocuklarınızın böyle kötü muamele gördüğünü görmek hiç güzel değil. Kendilerini anlamadıkları bir durumda buluyorlar" dedi.

Karısı Prenses Marie ise, en küçük çocuğunun kararın duyurulmasının ardından okulda zorbalığa uğradığını söyledi.

Bir röportajda çift, Margrethe'nin değişiklikler açıklandığından beri kendileriyle konuşmadığını da söyledi.

Torunlarından Prens Nikolai, ailesinin karardan "şok" olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Kraliyet'ten yapılan açıklamada, Kraliçe'nin, 1 Ocak 2023'ten itibaren Prens Joachim'in soyundan gelenlerin unvanlarını sadece Monpezat "kont" ve "kontesi" olarak kullanmalarına karar verdiği ve bu soydan gelenlerin şimdiye kadar sahip olduğu "prens" ve "prenses" unvanlarının sona ereceği duyuruldu.



Açıklamada, Kraliçe'nin 4 torununun Kraliyet'in resmi üyeliğinin gerektirdiği özel hususlar ve görevlerle sınırlandırılmadan kendi hayatlarını "çok daha büyük ölçüde şekillendirebilmeleri için bir çerçeve oluşturmak" istediği aktarıldı.



Prens Nikolai, Prens Felix, Prens Henrik ve Prenses Athena'nın Danimarka tahtına çıkma sırasındaki yerlerini koruyacakları kaydedildi.



İsveç Kralı Carl 16. Gustaf da 2019'da torunlarının unvanlarını elinden almıştı.