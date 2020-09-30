Musul tarafından Erbil'e füzeli saldırı düzenlendi, bunlardan dördü isabet aldı.

Irak'ın Erbil kentinde, havalimanı ve İran muhalefet Partisi KDP-İ karargahına yakın bölgelere 4 füze isabet etti. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı.



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Yerel kaynaklar, füzelerden birinin Erbil’e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gırdaçal bölgesine, birinin ise ABD uçaklarının da bulunduğu Erbil Havaalanının yakınına düştüğünü duyurdu.

Füzelerden üçüncüsü ise bir tarım arazisine düştü.

Üç füze de patriot hava savunma sistemi ile etkisiz hale getirildi.

Saldırıların KDP-İ’ye mi yoksa ABD güçlerine yönelik mi olduğu henüz açıklanmadı.

Yerel medyadaki haberlere göre, saldırı sonrası Erbil-Musul kara yolu güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.