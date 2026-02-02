Puslu 4.6ºC Ankara
Dünya
AA 02.02.2026 06:19

Epstein davasında yeni skandal: Ünlü tanıtımcıdan “bebek getireyim” teklifi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde ünlü tanıtımcı Peggy Siegal'ın Kenya seyahati dönüşünde Epstein için "bebek getirmeyi" teklif ettiği ortaya çıktı.

Epstein davasında yeni skandal: Ünlü tanıtımcıdan “bebek getireyim” teklifi
[Fotograf: AA]

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde çeşitli detaylar ortaya çıkıyor.

Peggy Siegal, Epstein'e gönderdiği bir e-postada Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere olduğunu belirtiyor.

Epstein'i seyahatinde nerelere gideceğine ilişkin bilgilendiren Siegal, "Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek." ifadesi e-postada yer aldı.

Siegal'ın e-postasında "Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi." ifadesi öne çıktı.

Belgelerde, Melania'nın yönetmeni Ratner'ın fotoğrafı yer aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında çekilen belgeselin yönetmeni Brett Ratner'ın Epstein ile birlikte görüntülendiği fotoğraflar, yeni yayımlanan belgelerin arasında yer aldı.

Fotoğraflarda, Ratner'ın, Epstein ve kimliği gizli iki kadınla birlikte bir koltukta sarılarak oturduğu görülüyor.

Söz konusu görüntülerin çekildiği tarihe dair bilgi paylaşılmadı.

Siegal ve Ratner, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

ABD Donald Trump
