AA 01.02.2026 17:30

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 795'e yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 71 bin 795'e çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 795'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Katil İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 26 ölü ve 68 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 523 kişinin öldürüldüğü, 1433 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 71 bin 795'e, yaralı sayısının da 171 bin 551'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
