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Enver İbrahim Halkın Adalet Partisi başkanlığına seçildi

Malezya'da siyasetçi Enver İbrahim, belirlenen sürede başka bir adayın çıkmaması üzerine Halkın Adaleti Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.

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Enver İbrahim Halkın Adalet Partisi başkanlığına seçildi

StraitTimes'ın haberine göre, İbrahim, belirlenen sürede başka bir adayın çıkmaması üzerine parti genel başkanlığı koltuğuna oturdu.

Genel başkanlık görevini, karısı ve Başbakan Yardımcısı Wan Azize Wan İsmail'den devralacak İbrahim'in, iki yıl içinde başbakanlığa geçmedi planlanıyor. İbrahim'in öncesinde ara seçimde milletvekili seçilmesi gerekiyor.

Malezya'da 2008'deki seçimlerden başarıyla çıkan ancak parlamentoda çoğunluğu elde edemeyen Enver İbrahim, 2015 yılında 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ülkede, 9 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimde birinci olan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, 1990'lı yıllarda başbakanlığı sırasında kabinesinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten ve geçmişte fikir ayrılığına düştüğü, eski çalışma arkadaşı Enver'in serbest bırakılması için inisiyatif almıştı. Enver, 16 Mayıs'ta kraliyet affıyla salıverilmişti.

Dünyanın en yaşlı başbakanı 92 yaşındaki Muhammed, bir iki yıl içinde görevi İbrahim'e bırakacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: halkın adalet partisi, Enver İbrahim
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