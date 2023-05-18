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Dünya
AA 18.05.2023 09:15

Enjekte edilebilir HIV önleme ilacı Afrika'da milyonlarca hayat kurtarabilir

Çığır açan bir HIV önleme ilacının uygun fiyatlı versiyonu ilk kez Güney Afrika'da yapılacak ve potansiyel olarak Afrika'da HIV enfeksiyonu riski taşıyan milyonlarca insanın virüse yakalanma şanslarını neredeyse tamamen ortadan kaldırabilecek.

Enjekte edilebilir HIV önleme ilacı Afrika'da milyonlarca hayat kurtarabilir

Apretude veya genel adı "cabotegravir uzatılmış salımlı enjekte edilebilir süspansiyon" olarak adlandırılan enjekte edilebilir ilaç, HIV'in önlenmesi için günlük alınması gereken haplara alternatif sağlıyor.

Bu haplar HIV'in cinsel yolla bulaşmasını önlemede yüzde 99'a kadar etkili, ancak Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bu kadar etkili olması için her gün alınması gerekiyor.

Buna karşılık, Apretude'u başlatmak için, insanlar başlangıçta bir ay arayla iki doz alacak ve daha sonra her iki ayda bir enjeksiyon yaptıracaklar.

Hintli ilaç şirketi Cipla, uzun etkili cabotegravirin (CAB-LA) Johannesburg yakınlarındaki Benoni veya Durban'daki fabrikalarında üretileceğini doğruladı.

Cabotegravir, HIV'in bir kişinin hücrelerine girmesini engelliyor.

Çalışmalar, bir bireyin virüse cinsel ilişki yoluyla bulaşma şansını neredeyse sıfıra indirdiğini gösteriyor.

Düzenli olarak alınması daha kolay olduğu için, CAB-LA'nın Güney Afrika'da ve diğer birçok Afrika ülkesinde ücretsiz olarak bulunabilen günlük HIV önleme hapından daha iyi çalıştığı keşfedildi.

Afrika'nın ihtiyaç duyduğu ilaçların yüzde 40'ından azı kıtada üretilebiliyor ve sadece 38 ülkede ilaç üreticisi olduğu tahmin ediliyor. Bulundukları yerlerde, şirketler nadiren sıfırdan ilaç üretiyor.

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