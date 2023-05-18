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Dünya
AA 18.05.2023 09:09

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 07.15 sıralarında Ermenistan ordusunun, Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, yapılan incelemede Ermeniler tarafından İHA'lardan atılan el yapımı mermilerin kalıntılarına rastlandığı kaydedildi.

Azerbaycan birliklerinde kayıp olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu ifade edildi.

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