Widodo, yaptığı açıklamada, Myanmar’da askeri darbe sonrası düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarında daha fazla can kaybının önüne geçilmesi ve şiddetin durdurulmasını istediklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Widodo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri liderlerinden bölgedeki krizi sonlandırmayı amaçlayan zirve düzenlenmesini talep etti.

Widodo, dönem başkanı ile görüşecek

Widodo, zirveye ilişkin ASEAN dönem başkanlığını yürüten Brunei ile temasa geçeceği bilgisini paylaştı.

Bu arada darbe sonrası geçen ay ASEAN ülkelerinde temaslarda bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 17 Şubat’taki açıklamasında, Endonezya’nın çözüm kapsamında tüm paydaşları içeren demokratik bir geçiş sürecine katkı sunmayı amaçladığını ifade etmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

200'den fazla kişi öldü

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 200'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.