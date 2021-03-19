Tayvan’da bir suşi zinciri, adında “somon” olan herkese bedava suşi dağıtacağını açıklayınca onlarca kişi isimlerini değiştirmeye başladı.

Bedava suşi için yeni kimlik kartlarına da 3 dolar (yaklaşık 23 Türk lirası) ödediler.

Yapılan isim değişiklikleri arasında somon prensi, meteor somon kralı, kızarmış somonlu pilav, somonlu pirinç kasesi de bulunuyor.

Hükümet tepki gösterdi

İsim değiştirme başvurularından bunalan yetkililer, Tayvanlılara devlet dairelerinin zamanını boşa harcamamaları çağrısı yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Chen Tsung-yen, isim değişikliğinin zaman kaybına ve gereksiz evrak işlerine yol açtığını söyledi. Chen Tsung-yen, “Umarım herkes bu konuda daha mantıklı olabilir" dedi.

Yetkililer ayrıca isimlerin yasal olarak yalnızca üç kez değiştirilebileceğini hatırlattı.

Tıka basa yediler

İsmini değiştirenler ise bedava suşinin tadını çıkarttı. Tek seferde 460 dolarlık suşi yiyen 2 arkadaş uzun bir süre somon yemek istemediklerini söyledi.