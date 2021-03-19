Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kenti olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.