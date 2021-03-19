Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde, 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Nagqu kenti olduğunu açıkladı.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada ise depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
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