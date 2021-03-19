Fransa'nın başkenti Paris ve 15 bölge cuma günü gece yarısından itibaren daha sıkı kısıtlamalara giriyor.

Fransa Başbakanı Jean Castex, COVID-19 vakalarındaki yeni artışla mücadele etmek için yeni kapanma önlemlerini açıkladı. Yeni önlemleri "dengeli ve gerekli" olarak nitelendirdi.

Temel ihtiyaç ürünleri satan yerler açık kalacak

Parislilerin yalnızca belirli koşullar altında evlerini terk etmelerine izin verilecek.

Kısıtlamalar, Paris ve çevresindeki Ile-de-France bölgesinin yanı sıra, Hauts-de-France ve ülkenin kuzeyindeki Normandiya'nın bazı bölgelerinde uygulanacak.

Yalnızca temel ihtiyaç ürünleri satan yerler açık kalacak.

Bölgeler arası seyahat yasaklanacak ve evden veya akşamları 10 km'den fazla seyahat eden herkesin seyahatlerinin amacını açıklayan bir form doldurması gerekecek.

Okullar açık kalacak ve açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Durumu kritik gören Fransız hükümeti Nisan ortasına kadar yeni kısıtlamaları sürdürmeyi planlıyor.

Vaka sayısında rekor artış

Son iki aydır kısmi kısıtlamalarla pandemi ile mücadele eden Paris’te vaka sayılarındaki artış bir türlü önlenemedi.

Perşembe günü, İngiltere’nin yaklaşık yedi katı olan 34 bin 998 yeni vaka daha kaydedildi.