Endonezya'daki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Endonezya haber ajansı Antera'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Joko Widodo deprem ve tsunami felaketinden etkilenen Merkez Sulawasi eyaletini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Devlet Başkanı Widodo Palu'da depremden zarar gören bölgeleri gezerek kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Widodo'nun Palu'nun ardından kuzeydeki Donggala'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Can kaybı sayısı 832

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 832 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Palu kentinde 821 kişinin ve Donggala kentinde ise 11 kişinin öldüğü bilgisine sahadaki yetkililerden ulaştıklarını açıklayan Nugroho, iletişim hatlarının tamamen onarılmadığını, bu nedenle bölgenin geneliyle tam olarak iletişim kuramadıklarını ifade etti.

Deprem sırasında bölgede bulunan 71 yabancı uyruklu turistin 5'inden şu ana kadar haber alınamadığı belirtildi.

Devlet Başkanı Yardımcısı Yusuf Kalla nihai can kaybı sayısının binlere ulaşabileceğini açıkladı.

Deprem ve tsunaminin etkilerinin Donggala çevresinde 13, Palu çevresindeki 8 yerleşim yerinde hissedildiği ve toplam 2,4 milyon kişinin afetten etkilendiği tahmin ediliyor.

Özellikle Palu Körfezi'nin kuzeyindeki sahil şehri Donggala'daki yıkımın boyutlarının henüz netleşmediği kaydedildi.

Bölgede Siyasi, Hukuki ve Güvenlik İşleri Koordinator Bakanı Wiranto, Endonezya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Mareşal Hadi Tahcanto ve BNBP Başkanı M Syaugi koordinatörlüğünde afet kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

Palu ve Donggala'da 100'den fazla personel arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Palu bölgesinde aksayan feribot seferlerinin bugün başlayacağını duyurdu. Devlet Bakanı Pratikno da şu andaki önceliklerinin deprem bölgesinde tahliyelerin yapılması ve yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Öte yandan, uçuş pistinin 500 metrelik kısmı zarar gören ve sadece acil durumlar için açık olan Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’nın ticari uçaklar için kısıtlı olarak açıldığını bildiren Endonezya Uçuş Navigasyon Hizmet Kurumu, bölgedeki hava navigasyon sisteminin zarar görmesi nedeniyle şu ana kadar "görerek uçuş kuralları"nın uygulandığını kaydetti.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini yer yer 3 ve 6 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: AA