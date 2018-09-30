ABD Başkanı Donald Trump: Kim Jong-un ile birbirimize aşık olduk

ABD Başkanı Donald Trump, yine ilginç bir açıklamayla gündemde. Batı Virginia'daki bir mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, Singapur Zirvesi'nden sonraki mektup alışverişinin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

"Bana güzel mektuplar yazdı"

"Acımasızdım ama o da öyleydi. Dönüp dolaşıp aynı noktaya döndük ve sonra birbirimize aşık olduk. O bana güzel mektuplar yazdı. Harikalardı. Biz aşık olduk" diyerek esprili bir konuşma yapan Trump'ın sözleri, destekçilerini güldürdü ve uzun uzun alkışlandı.

Trump, "Şimdi onlar, Donald Trump (Kim Jong-un ile) aşık olduklarını söyledi. Ne kadar kötü. Bu ne kadar kötü diyecekler" dedi.

Kaynak: Reuters