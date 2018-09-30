IKBY'de oy verme işlemi devam ediyor

111 sandalyeli Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) parlamentosu için seçim maratonu başladı. Yaklaşık 3 milyon seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Seçimlerde 29 partiden 773 aday yarışıyor. Erbil, Duhok, Zaho, Süleymaniye ve Halepçe'de kurulan 5 bin 941 sandıkta oy kullanılıyor. Çok sayıda uluslararası gözlemci de seçimlerde görev yapıyor.

Erbil'deki bölgesel parlamento seçimleri için peşmerge, 2 gün önce sandığa gitti. Gerekçe olarak seçim günü alınacak güvenlik önlemleri gösterildi.

IKBY'de 28 Eylül’de Peşmerge güçlerine yönelik yapılan seçimlerde 170 bin seçmenden 156 bini oy kullandı. Ve bugün de 2 milyon 930 bin kişinin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre peşmergenin oy kullandığı sandıklardan KDP birinci çıktı. KDP 79 bin 700, KYB 50 bin, Değişim Hareketi Partisi de 10 bin 500 oy aldı.

Bölgesel parlamento seçimlerinde saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, 18.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: TRT Haber