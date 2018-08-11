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Endonezya'da yolcu uçağı ile irtibat kesildi

Endonezya'nın Papua bölgesinde, içinde 9 kişinin olduğu hafif küçük ticari uçak ile irtibat kesildi.

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Endonezyada yolcu uçağı ile irtibat kesildi

Kompas gazetesinin haberine göre, Papua eyaletinde, 2 mürettabat ve 7 yolcunun bulunduğu Dimonin Havayolları'na ait İsviçre yapımı "Pilatus PC-6 Porter" model uçak ile iletişim sağlanamıyor.

Eyaletteki Pegunungan Bintang Bölgesi Emniyet Şefi Michael Mumbunan, köylülerin patlama ve yüksek gürültü duyduklarını ihbar ettiğini belirterek, uçağın düştüğünden şüphelenilen bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ifade etti.

Eyaletin Tanah Merah bölgesinden Pegunungan Bintang'ın Oksibil bölgesine gitmek üzere havalandığı belirtilen uçakta, yolcu kayıtlarına göre küçük bir çocuğun da olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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