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Dünya
AA 18.06.2025 07:41

Endonezya'da yanardağ patlaması: En yüksek düzeyde alarm verildi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması üzerine, bölgede en yüksek düzeyde alarm durumu ilan edildi.

Endonezya'da yanardağ patlaması: En yüksek düzeyde alarm verildi

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi yaptığı açıklamada, Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda volkanik hareketlilik yaşandığını duyurdu.

Açıklamada, yanardağın yaklaşık 10 bin metre yüksekliğe kül püskürdüğü belirtildi. Yanardağdan çıkan mantar şeklindeki kül bulutu, yaklaşık 150 kilometre uzaktaki şehirden göründü.

Yetkililer, bölgede en yüksek düzeyde alarm durumu ilan ederek yanardağın 8 kilometre çevresinin tehlike bölgesi olarak tanımlandığını duyurdu.

Volkanik olayda hayatını kaybeden olmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Lewotobi Laki-Laki Dağı'nın Kasım 2024'te patlaması sonucu 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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