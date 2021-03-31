Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya’da Ulusal Polis Merkezine silahlı saldırı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Ulusal Polis Merkezine silahlı saldırıda bulunuldu.
iNews sitesinin haberine göre, Güney Jakarta’da yer alan Ulusal Polis Merkezinin otoparkında terörist olduğundan şüphelenilen bir kişi silahla etrafa ateş açtı.
Polise merkezine girişler kapatıldı
Çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirilen şüphelinin kimliğiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Görgü tanıkları başka şüphelinin daha olduğunu ve olay yerinden uzaklaştığını aktardı.
Polis merkezinin tüm girişleri kapatılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Etiketler: Endonezya
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