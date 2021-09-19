Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da terör örgütü elebaşı öldürüldü
[Fotoğraf: AP]
Endonezya’da DEAŞ bağlantılı terör örgütü Doğu Endonezya Mücahitleri elebaşı Ali Kalora'nın güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada öldüğü açıklandı.
Endonezya’daki Sulawesi Adası'nda bir köyde güvenlik güçleriyle Doğu Endonezya Mücahitleri (DEM) üyeleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada DEM elebaşı Kalora ve bir diğer teröristin öldürüldüğü açıklandı. 4 DEM üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
[Fotoğraf: AP]
Teçhizat ele geçirildi
Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ali Kalora, 2016'da güvenlik güçlerince öldürülen örgütün eski elebaşı Abu Wardah Santoso'nun yerine geçmişti.
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