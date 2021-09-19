Endonezya’daki Sulawesi Adası'nda bir köyde güvenlik güçleriyle Doğu Endonezya Mücahitleri (DEM) üyeleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada DEM elebaşı Kalora ve bir diğer teröristin öldürüldüğü açıklandı. 4 DEM üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AP]

Teçhizat ele geçirildi

Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ali Kalora, 2016'da güvenlik güçlerince öldürülen örgütün eski elebaşı Abu Wardah Santoso'nun yerine geçmişti.