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Dünya
AA 24.07.2023 08:34

Endonezya'da tekne alabora oldu: 15 ölü, 19 kayıp

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişinin öldüğü, 19 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Endonezya'da tekne alabora oldu: 15 ölü, 19 kayıp
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel arama ve kurtarma ajansı başkanı Muhammad Arafah, gece yarısından hemen sonra alabora olan teknenin Sulawesi'nin güneydoğusundaki Buton Central bölgesindeki Lanto köyünden Lagili köyüne gitmekte olduğunu kaydetti.

Söz konusu yolcu teknesinin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için alabora olduğunu aktaran Arafah, teknedeki 15 kişinin öldüğünü, 19 kişinin de kaybolduğunu söyledi.

Arafah, kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 6 kişiyi kurtardığını, kayıp olan 19 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

20 kişilik kapasitesi olan ahşap teknede 40 kişinin bulunduğu duyuruldu.

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