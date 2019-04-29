Ulusal Afet Yönetim Ajansı, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle son birkaç günde Bengkulu kentinde 29, başkent Cakarta'da da 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afet nedeniyle 13 kişinin kaybolduğu Bengkulu'da 12 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, Cakarta'da ise 2 binden fazla kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarına binlerce kişinin katıldığı ancak yardım faaliyetlerinin, elektrik kesintisi ve kapanan yollar nedeniyle sekteye uğradığı kaydedildi.

Kaynak: AA, Reuters