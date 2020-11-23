Sumatra eyaletinin Langkat bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar 11 yerde sele neden oldu.

iNews internet sitesinin haberine göre, selde su seviyesi çeşitli yerlerde 1 metreye kadar yükseldi. Bölge genelinde 1078 ev su altında kaldı.

Bu arada bölgede devam eden yağışlar dolayısıyla muhtemel sel ve su basması riskine karşı halka uyarı yapıldı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.