Japonya'da, kabinenin COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Üyesi Nişimura Yasutoşi basın toplantısı düzenlendi. Yasutoşi, Japonya’nın birçok bölgesinde artış trendi göstermesi sonrası yeni tedbirleri değerlendirdi.

İç turizm teşvik programları kısmen daraltılacak

Geçen hafta ortasından beri 2 bin vakanın altına düşmeyen günlük yeni vaka oranına ve dün itibarıyla ölümlerin 2 bin 1'e ulaştığına dikkati çeken Nişimura, iç turizm teşvik programlarının kısmen daraltılacağını belirtti.

"Yerel yönetimlerle beraberce yeni politikalar uygulayacağız." diyen Nişimura, tedbirlerin "salgın seyrinin olağan üstü hal şartlarına evrilmeden" derhal alınması gerektiğini vurguladı.

Nişimura, "Seyahate Çık" ve "Yemeğe Çık" kupon programlarına kısıtlamalar uygulanacağını kaydederek Japonya Turizm Ajansının (JTA) seyahat ajanslarından riskli yerlerden rezervasyon kabullerini iptal etmesinin talep edilebileceğini söyledi.

Spor ve sosyal etkinliklerdeki seyirci kapasiteleri düşürülecek

Kyodo ajansına göre, program kapsamında önceden yer ayırtılan seyahatlerde bilet geri ödemesi sağlanacak, spor ve sosyal etkinliklerdeki seyirci kapasiteleri düşürülecek.

Merkezi hükümet, hafta başında düzenlenecek Ulusal Valiler Birliği (NGA) toplantısından tedbirlerle ilgili çıkabilecek tavsiyeleri de bekleyecek.

Ana muhalefetten eleştiri

Kamu yayıncısı NHK’nin hafta sonu programında konuşan NGA Başkanı ve Tokuşima Valisi İizumi Kamon, "Aiçi’de Nagoya ve Hokkaido’da Sapporo kenti" örneğini vererek kampanya desteğinin eyaletler yerine, eyaletler içinde yüksek riskli kentlerde askıya alınmasını tavsiye etti.

Öte yandan, ana muhalefet Anayasal Demokratik Partisi (CDP) lideri Edano Yukio, Hyogo eyaletinde katıldığı toplantıda, vaka artışına karşı alınacak tedbirlerin geciktiğini söyledi.

Başbakan Suga Yoşihide’nin "ekonominin canlandırılması ile salgın yayılımının engellenmesine yönelik denge politikasına" ilişkin Edano, "Yayılımı engelleyebildikten sonra ancak ekonomiyi hareket ettirebileceğiz. Bu konuda net olarak yön değiştirilmelidir." dedi.

Tokyo ve Osaka en önde

Ülke geneli COVID-19 vaka sayısı 133 bin 829’a, ölü sayısı 2 bin 1’e yükseldi. Vakalar Tokyo’da 37 bin 708’e, Osaka’da 17 bin 649’a çıktı.

Vakalar Kanagawa’da 11 bin 343’e, Aiçi’de 8 bin 831’e, Saitama’da 7 bin 611’e, Hokkaido’da 7 bin 163’e, Çiba’da 6 bin 373’e ulaştı.