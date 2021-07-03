İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan COVID-19 Delta varyantı birçok güneydoğu Asya ülkesinde yayılmaya devam ediyor.

Endonezyalı yetkililer, rekor kıran yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları ardından önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

20 Temmuz'a kadar uygulanacak kısmi kapanma önlemleri, 270 milyonluk nüfusun yarısının yaşadığı Cava Adası ve turizm merkezi Bali Adası'nda yürürlüğe girecek.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, son 24 saatte 25 bin yeni vaka ve 539 ölüm vakası yaşandığını bildirdi. Bu, pandeminin başından bu yana kayda geçen en yüksek vaka verileri.