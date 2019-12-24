Dünya
Endonezya'da otobüs nehre uçtu: 25 ölü24 Aralık 2019 Salı 10:58 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 11:01
Güney Sumatra eyaletinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü nehre uçtu. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kaza Güney Sumatra eyaletinin Palembang şehrinde meydana geldi. Yerel medya dağlık bölgedeki yoldan geçmekte olan yolcu otobüsünün virajda yoldan çıkarak 80 metre aşağıdaki nehre uçtuğunu, kazada 25 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaza sonrası bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: güney sumatra Endonezya kaza