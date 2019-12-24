Dünya
Nepal'de 122 Çinli finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı24 Aralık 2019 Salı 10:37 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 10:54
Nepal'de ülkeye turist vizesiyle giren 122 Çinli, finansal suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
[Grafik: TRT Haber]
Nepal polisi, şüpheli faaliyetlerde bulunduklarına dair ihbar üzerine 8'i kadın 122 Çinlinin başkent Katmandu'nun çeşitli semtlerinde gözaltına alındığını açıkladı.
Zanlıların, siber suçlar işlediklerinden ve ATM'lere korsan saldırılar düzenlediklerinden şüphelenildiği belirtildi.
Farklı karakollarda tutulan şüphelilerin bilgisayarlarına da el koyulduğu belirtildi.
Çin'in Katmandu Büyükelçiliği yetkilileri konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Kaynak: AA