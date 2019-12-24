Polis tarafından yapılan açıklamada kayıp 2 kişi için umutların tükendiği belirtilirken, arama çalışmalarının da sonlandığı aktarıldı.

Kayıp kişilerin ise 17 yaşındaki Avustralyalı turist Winona Langford ve 40 yaşındaki Yeni Zelandalı tur rehberi Hayden Marshall-Inman olduğu ifade edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetin kayıp kişileri bulabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu dün tedavi gören 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19’a yükseldiği açıklanmıştı.

Yanardağ faciasında adada bulunan 47 kişi arasında Avustralya, ABD, Alman, Çin, İngiliz ve Malezya'dan gelen turistler yer alıyordu.

Kaynak: İHA