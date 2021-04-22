BBC'nin haberine göre, Endonezya Donanması, denizaltının kaybolduğu bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel gönderildiğini açıkladı.

Singapur ve Malezya da denizaltı için bölgeye arama kurtarma gemileri sevk ederken, ABD, Avustralya, Fransa ve Almanya yardım teklifinde bulundu.

Mürettebatın yolladığı bir sinyal olabilir

Endonezya donanması, kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada tespit edilen petrol sızıntısının, yakıt deposu hasarına veya mürettebatın yolladığı bir sinyale işaret edebileceğini vurguladı.

Denizaltıyla irtibat kesildi

Askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibatın kesildiğini duyurmuştu.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu söylemişti.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edilmişti.