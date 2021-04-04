Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da gemiyle çarpışan tekne battı: 17 kayıp
[Grafik: TRT Haber]
Endonezya'nın Cava Adası açıklarında, petrol yüklü gemiyle çarpışarak batan balıkçı teknesindeki 17 kişi kayboldu.
Arama Kurtarma Ajansı Başkanı Deden Ridwansyah, yaptığı açıklamada, 32 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin, yük gemisiyle çarpışmasının ardından battığını belirtti.
Balıkçı teknesindeki 15 kişinin kurtarıldığını aktaran Ridwansyah, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.
Geminin ise petrol yüklü olduğu kaydedildi.
Etiketler: Endonezya
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